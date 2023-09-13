Офіс генерального прокурора опублікував фото наслідків нічного нальоту дронів на південь Одеської області. Ймовірно, на фото Рені, де повідомляли про удар по бензовозах, які вантажилися в порту.

Внаслідок атаки постраждали шестеро водіїв вантажівок та один місцевий житель. Усіх поранених госпіталізовано, один з водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.

Пошкоджено об’єкти припортової та цивільної інфраструктури, стоянка вантажного автотранспорту.

За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Загалом цієї ночі російські окупанти запустили по Україні 44 ударні безпілотники типу "Shahed-136/131", повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.

Основний напрямок - південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону", - повідомляють оборонці.

За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони.