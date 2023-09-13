Естонія з 10-ї ранку 13 вересня заборонила в'їзд автотранспорту з російськими номерами. Це робиться на виконання відповідних рекомендацій Єврокомісії, заявив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

Мета санкцій проти росії одна - змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів. Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись з владою Латвії та Литви, що обмеження найбільш ефективні при спільному введенні санкцій.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зазначив, що доки Україна не здобуде перемоги у війні, автомобілі з російськими номерами не повинні "насолоджуватися в Естонії привілеями свободи".

Раніше заборону на в'їзд автомобілів, зареєстрованих у рф, запровадили Литва та Латвія.

Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила, що росіянам заборонений в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих у рф, оскільки це розцінюватиметься як заборонений імпорт.