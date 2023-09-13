Естонія заборонила в'їзд автомобілям з російськими номерами [ Редагувати ]
Естонія з 10-ї ранку 13 вересня заборонила в'їзд автотранспорту з російськими номерами. Це робиться на виконання відповідних рекомендацій Єврокомісії, заявив міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.
Мета санкцій проти росії одна - змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів. Оскільки Єврокомісія щойно дала роз'яснення щодо чинних санкцій, а Естонія вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії, ми дійшли висновку, проконсультувавшись з владою Латвії та Литви, що обмеження найбільш ефективні при спільному введенні санкцій.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зазначив, що доки Україна не здобуде перемоги у війні, автомобілі з російськими номерами не повинні "насолоджуватися в Естонії привілеями свободи".
Раніше заборону на в'їзд автомобілів, зареєстрованих у рф, запровадили Литва та Латвія.
Нагадаємо, Єврокомісія підтвердила, що росіянам заборонений в'їзд до країн Євросоюзу на особистих автомобілях, зареєстрованих у рф, оскільки це розцінюватиметься як заборонений імпорт.
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Усе це можуть вилучити просто на кордоні. Єврокомісія дала роз'яснення щодо положень восьмого пакета санкцій проти росії. І сюрпризів для громадян країни-агресорки в ньому виявилося чимало. Ірина Іванова проаналізувала список заборонених товарів.
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