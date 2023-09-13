Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам за "бавовну" в Севастополі [ Редагувати ]
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за "бавовну" в окупованому Севастополі. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу! Далі буде...
У Головному управлінні розвідки підтвердили ушкодження двох російських бойових кораблів під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.
Як уточнив журналістам Андрій Юсов, йдеться про дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".
по темі
У ніч на 13 вересня Сили оборони України завдали ракетного удару по окупованому Севастополю, вразивши Севастопольський морський завод (Севморзавод) - головний російський ремонтний завод Чорноморського флоту рф
Мешканці окупованого Севастополя повідомляють про серію потужних вибухів, після яких виникла пожежа в районі 13 судноремонтного заводу Чорноморського флоту в Кілен-бухті (здійснює ремонт кораблів і суден ВМФ рф)
У середу, 13 вересня, у Севастополі дронами та ракетами був атакований судноремонтний завод
У суботу вдень, 9 вересня, у тимчасово окупованому росією Сімферополі загорілася військова частина
29 серпня поблизу Оленівки в тимчасово окупованому Криму пролунав гучний вибух