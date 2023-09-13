Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам за "бавовну" в окупованому Севастополі. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних Сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу! Далі буде...

У Головному управлінні розвідки підтвердили ушкодження двох російських бойових кораблів під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

Як уточнив журналістам Андрій Юсов, йдеться про дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".