Кабінет міністрів України передав заправки U.GO (колишня мережа автозаправних станцій Glusco - ред.) в управління компанії "Укрнафта". Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Сьогодні прийнято рішення визначити Укрнафту управителем активів компанії Glusco. Дякую Кабінет Міністрів України за підтримку. Також КМУ дав завдання врегулювати питання відшкодування витрат понесених ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (U.GO), яка займалася перезапуском заарештованих комерційних активів Медведчука. Нагадую, що обидві компанії Укрнафта та Нафтогаз Ойл Трейдинг входять до Група Нафтогаз і продовжують працювати.

Мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснефть", які працювали під торговими марками Formula, ТНК, Золотий Гепард, Смайл. У 2016 році "Роснефть" вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Мойсеєва, якого неформально пов'язували з лідером забороненої партії "ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Навесні 2022 року заправки Glusco були заарештовані, а в травні 2022-го Кабмін вирішив передати майно ТОВ "Глуско Україна" та ТОВ "Глуско Рітейл" в управління ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг".

У вересні 2022 року "Нафтогаз Ойл Трейдинг" почав відновлювати роботу АЗС мережі Glusco під брендом U.GO.

Активи Glusco - це 89 автозаправних комплексів, вісім земельних ділянок, дві нафтобази та корпоративні права 35 компаній.