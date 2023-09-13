Колишню першу ракетку світу румунську тенісистку Сімону Халеп дискваліфікували на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA).

Невеликі сліди забороненої речовини в організмі Халеп виявили у допінг-пробі від 29 серпня 2022 року на Відкритому чемпіонаті США. Халеп була тимчасово відсторонена ITIA 21 жовтня 2022 року.

В її пробі знайшли роксадустат (кров'яний допінг-агент), внесений до списку заборонених речовин Всесвітнім антидопінговим агентством. Друге звинувачення було пов'язане з порушеннями у біологічному паспорті Халеп.

Дискваліфікація Халеп відраховується з 7 жовтня 2022 року та триватиме до 6 жовтня 2026 року. Спортсменка може подати апеляцію на рішення.

Халеп 31 рік, на її рахунку 24 перемоги на турнірах під егідою Жіночої тенісної асоціації (WTA) в одиночному розряді та одна - у парному.

Спортсменка двічі перемагала на турнірах Великого шолому: у 2018 році на Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros), а у 2019 році на Wimbledon.

У жовтні 2017 року Халеп стала першою ракеткою світу і протрималася на цій позиції 64 тижні. Вона є єдиною представницею Румунії, яка досягла такого результату.