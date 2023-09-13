У середу, 13 вересня, у Севастополі дронами та ракетами був атакований судноремонтний завод. Окупанти заявляють про жертви та загиблих, а ГУР вже підтверджує враження двох кораблів рф.

Очевидці повідомляли про щонайменше сім потужних вибухів. Після чого стало відомо про пожежу районі Південної бухти, а саме в районі місцевого морського заводу.

Крім того, близько четвертої ранку жителі Севастополя знову заявили про повторні вибухи та стрілянину.

Згодом з'явилася і реакція Міноборони рф.

Після того, як в мережі з'явилися яскраві кадри пожежі в Севастополі внаслідок "бавовни" в Міноборони рф заявили, що під атаку потрапив судноремонтний завод ім. Орджонікідзе. У шойгу традиційно звинуватили в атаці ЗСУ.

Там відзвітували, що всього Україна нібито "застосувала 10 крилатих ракет та 3 безекіпажних катерів" під час "удару по загону кораблів Чорноморського флоту на переході морем".

Також росіяни стверджують, що нібито сім ракет їм вдалося збити патрульним кораблем "Василь Биків" та знищити всі безекіпажні катери.

А от не збиті ракети все ж влучили в ціль. Ворог визнав, що через атаку отримали пошкодження два кораблі, що нібито "перебувають на ремонті".