Українські біженці в Ірландії почали отримувати фейкові листи про екстрадицію в Україну для служби в збройних силах. Надсилали їх нібито від Міністерства юстиції. У відомстві заявили, що не мають відношення до таких листів та попереджають про шахрайство, повідомляє The Irish Times.

Деякі українці отримали листи від 7 вересня, у яких йдеться, що міністерство нібито отримало запит від уряду України про екстрадицію особи "у зв'язку з тим, що чоловік підходить на військову службу в Україні та не виконав свого законного зобов’язання служити в збройних силах".

У листах одержувачу приписують з’явитися до Високого суду у жовтні для "слухання щодо запиту про екстрадицію". Зазначається, якщо людина не з'явиться, "може бути виданий ордер на арешт і можуть утримувати під вартою до завершення процедури екстрадиції".

У Міністерстві юстиції заперечують причетність до такої розсилки.

Шахрайство – поширене явище. Деякі з найпоширеніших типів шахрайства включають використання підроблених електронних листів, дзвінків або текстових повідомлень, виданих за справжні компанії та організації. Якщо хтось не впевнений в автентичності будь-якої кореспонденції, яка нібито походить від Міністерства юстиції, можна зв’язатися за номером 1800-221227.

Водночас в районі Малахайд в Ірландії днями поширювалися листівки нібито від імені міністра житлового будівництва Дарра О'Браєна. У них закликають місцевих мешканців надати житло для біженців. Чиновник спростував причетність влади і назвав листівки дезінформацією. За його словами, законний шлях запропонувати житло переселенцям з України – через сайт offerahome.ie.