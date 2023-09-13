Окупанти обстріляли Херсонську область з авіації: є поранені [ Редагувати ]
У середу, 13 вересня, окупанти обстріляли авіацією Одрадокам'янку Херсонської області. Двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє Telegram-канал Херсонської обласної військової адміністрації.
Ворог здійснив обстріл близько о 10 ранку. Внаслідок ворожого удару поранення отримала 81-річна жінка. Їй діагностували мінно-вибухову травму й контузію. Наразі вона перебуває у лікарні.
Також пізніше стало відомо про постраждалого 74-річного чоловіка.
У місцевого жителя - поранення голови, грудної клітини, ніг, а також контузія. Зараз він знаходиться у лікарні.
Зазначимо, що окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти.
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