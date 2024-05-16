Ціни на продукти в Україні: що подешевшало [ Редагувати ]
Фото: Подробиці
В Україні ціни на овочі торішнього врожаю знижуються. Також дешевшають гречані крупи, і особливо сильно - яйця. Про це свідчать дані Держстату.
- Яйця: У квітні 2024 року ціна на яйця впала на 19,5%, досягнувши 33,5 гривень за десяток. Це значне зниження порівняно з попередніми місяцями.
- Гречка: Гречані крупи також подешевшали, хоча й не так суттєво. Їхня ціна знизилась на 3,7%, до 26,4 гривень за кілограм.
- Овочі: З овочів борщового набору подешевшали капуста (-5,6% до 13,2 грн/кг), морква (-5,6% до 12,1 грн/кг) та цибуля (-4,3% до 16,0 грн/кг).
- Буряк: Єдиним овочем з борщового набору, який подорожчав, став буряк. Його ціна зросла на 5,2%, до 17,8 грн/кг.
Інші товари:
- Алкоголь: Ціни на деякі алкогольні напої трохи знизились. Горілка подешевшала на 1,3% до 115,9 грн/0,5 л, а столові вина українських марок - на 0,1% до 110,0 грн/0,7 л.
- Пиво: Ціна на пиво, навпаки, трохи зросла (+0,9% до 31,9 грн/0,5 л).
- Сигарети: Сигарети преміум-класу також подорожчали на 1,7%, до 103,1 грн за пачку.
Важливо зазначити:
- Ціни наведені середні по Україні. В різних регіонах та магазинах вони можуть відрізнятися.
- Зниження цін на овочі та яйця пов'язано з сезонністю та збільшенням пропозиції на ринку.
- Ціни на інші товари залежать від багатьох факторів, включаючи вартість сировини, виробництва та транспортування.
Очікується, що:
- Зниження цін на овочі та яйця триватиме протягом найближчих тижнів.
- Ціни на інші товари можуть трохи коливатися, але істотних змін не очікується.
Раніше ми писали про те, що ціни на бензин зросли до рекордного рівня, але дешевшає дизель.
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