У Румунії під час нічної атаки на Одеську область розіслали попередження жителям прикордонних з Україною сіл. Їх попросили сховатися в укриттях. Про це повідомляє Digi24.

Жителі прикордонних сіл повіту Тулча отримали сповіщення RO-Alert про можливе падіння деяких об'єктів. Це сталося під час російської атаки дронів на Ізмаїльський район Одеської області.

Існує ймовірність падіння деяких предметів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. За відсутності сховища залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон і зовнішніх стін.

За даними ЗМІ, орієнтовна тривалість атаки була 90 хвилин.