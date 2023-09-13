Атака на Одеську область: жителів Румунії закликали ховатися в укриттях [ Редагувати ]
У Румунії під час нічної атаки на Одеську область розіслали попередження жителям прикордонних з Україною сіл. Їх попросили сховатися в укриттях. Про це повідомляє Digi24.
Жителі прикордонних сіл повіту Тулча отримали сповіщення RO-Alert про можливе падіння деяких об'єктів. Це сталося під час російської атаки дронів на Ізмаїльський район Одеської області.
Існує ймовірність падіння деяких предметів з повітряного простору. Зберігайте спокій! Сховайтеся в підвалах або сховищах цивільного захисту. За відсутності сховища залишайтеся всередині будинку, подалі від вікон і зовнішніх стін.
За даними ЗМІ, орієнтовна тривалість атаки була 90 хвилин.
по темі
У понеділок вранці, 11 вересня, у низці областей України лунає повітряна тривога
У Збройних силах України підтвердили удар по окупованому Севастополю вранці 13 вересня
У середу, 13 вересня, окупанти обстріляли авіацією Одрадокам'янку Херсонської області
Українські біженці в Ірландії почали отримувати фейкові листи
У середу, 13 вересня, у Севастополі дронами та ракетами був атакований судноремонтний завод