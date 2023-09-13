У ЗСУ підтвердили удар по кораблях рф та порту Севастополя [ Редагувати ]
У Збройних силах України підтвердили удар по окупованому Севастополю вранці 13 вересня. Уражено російські кораблі та порт.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.
Вранці 13 вересня ЗСУ завдали успішних ударів по засобах ВМС та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя
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