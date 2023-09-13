Під час ударів по Севастополю у роботі Starlink зафіксували збій [ Редагувати ]
В ніч на середу, 13 вересня, під час того, коли були завдані удари по окупованому Севастополю, у роботі супутникового інтернету Starlink зафіксували збій. Про це свідчать дані моніторингового сервісу NetBlocks.
Підтверджено: мережеві дані в реальному часі показують, що супутникова інтернет-платформа SpaceX Starlink зараз переживає міжнародний збій; причина невідома.
Пізніше стало відомо, що збій у Starlink стався у момент атаки на окупований росіянами Севастополь. ЗСУ підтверджують, що вдарили по кораблях росіян та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті Севастополя.
За повідомленнями з мережі відомо, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "мінськ".
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