В ніч на середу, 13 вересня, під час того, коли були завдані удари по окупованому Севастополю, у роботі супутникового інтернету Starlink зафіксували збій. Про це свідчать дані моніторингового сервісу NetBlocks.

Підтверджено: мережеві дані в реальному часі показують, що супутникова інтернет-платформа SpaceX Starlink зараз переживає міжнародний збій; причина невідома.

Пізніше стало відомо, що збій у Starlink стався у момент атаки на окупований росіянами Севастополь. ЗСУ підтверджують, що вдарили по кораблях росіян та портовій інфраструктурі окупантів у Корабельній бухті Севастополя.

За повідомленнями з мережі відомо, що пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "мінськ".