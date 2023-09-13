Атака рф на Одеську область: уламки дрону знайшли у Румунії [ Редагувати ]
У Румунії знайшли уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія. На місці зараз перебувають два вертольоти ВПС Румунії.
Про це повідомили у Міноборони Румунії на Facebook.
Екіпаж вертольота IAR 330 Puma ВПС Румунії в середу, 13 вересня, близько 11:30, в районі сел Нуферу і Вікторія. Осколки, які могли відлетіти від дрона, розлетілися на площі кілька десятків метрів.
Не порушуючи регламент, румунська влада одразу відправила в цей район ще один вертоліт ВПС Румунії зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх досліджень на місцях та збору проб для експертиз.
Як повідомляє Digi24, було отримано два дзвінки, які повідомляли про те, що в районі Нуферу спостерігаються падіння предметів.
Ці дзвінки взяли на озброєння відповідальні структури. На місцях проводяться розслідування. Щодо певних пошкоджень чи пожеж у вказаній зоні, про них не повідомлялося.
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