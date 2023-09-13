"росіяни відчують результати": Зеленський зібрав Військовий кабінет [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Військового кабінету, на якому були ухвалені важливі рішення щодо боротьби проти російської агресії.
Про це він повідомив у Telegram.
"Військовий кабінет. Сьогодні без деталей. Але результати будуть. Ворог їх відчує", - написав президент.
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