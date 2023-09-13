"Окупанти зміцнюють оборону "третьої лінії" в Запорізькій області" - Федоров [ Редагувати ]
Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти посилюють оборону на "третій лінії" в Запорізькій області. Про це повідомляється в його Telegram-каналі.
Риють нові траншеї та завозять колишній ув'язнених.
Як відзначив Федоров, окупанти:
- риють нові траншеї, посилюють оборонні споруди неподалік лінії фронту в Пологівському районі;
- займають будинки, а також розставляють нову техніку в селах неподалік Токмака. В самому ж місті влаштували блокпости й розмістили протитанкові їжаки;
- захоплюють нові бази відпочинку на Азовському узбережжі;
- влаштували місце базування вертольотів в Бердянську;
- завозять колишніх ув'язнених для відбиття Роботине й утримання фронту.
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