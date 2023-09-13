Від ефективності санкцій, введених проти росії, залежить, чи зможе країна-агресор і надалі вироблять ракети та вбивати ними українців.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, якщо іноземні медіа помічають збільшення виробництва ракет у росії - це означає, що санкції проти країни-агресора мають бути жорсткішими та досконалішими.

Голова ОП повідомив, що група Макфола-Єрмака надала детальні пропозиції нашим союзникам, а також докази наявності іноземних компонентів в російських озброєннях. Так, військово-промисловий комплекс росії не може виробляти ракети без цих компонентів.

Нараз Україна веде роботу з урядами партнерів щодо впровадження санкції проти рф. Єрмак наголосив на необхідності перекриття кисню росіянам.