Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе зустріч з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною у штаб-квартирі Альянсу 14 вересня.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

"У четвер, 14 вересня 2023 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме у штаб-квартирі НАТО віце-прем'єр-міністра України Ольгу Стефанішину", - сказано у повідомленні.

При цьому у прес-релізі повідомляється, що на заході не передбачені жодні можливості для преси. Фотографії зустрічі будуть доступні на веб-сайті НАТО після завершення заходу.