Генсек НАТО завтра зустрінеться зі Стефанішиною [ Редагувати ]
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе зустріч з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною у штаб-квартирі Альянсу 14 вересня.
Про це повідомляє прес-служба НАТО.
"У четвер, 14 вересня 2023 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме у штаб-квартирі НАТО віце-прем'єр-міністра України Ольгу Стефанішину", - сказано у повідомленні.
При цьому у прес-релізі повідомляється, що на заході не передбачені жодні можливості для преси. Фотографії зустрічі будуть доступні на веб-сайті НАТО після завершення заходу.
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