"Ситуація контрольована": Зеленський провів Ставку у Харкові [ Редагувати ]
У четвер, 16 травня, президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалися основні виклики на фронті, зокрема ситуація на Харківщині.
Про це повідомив глава держави у Telegram.
"Ставка. Сьогодні – у Харкові. Заслухав розгорнуту доповідь головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.
Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам", - повідомив президент.
Зеленський зазначає, що станом на 16 травня ситуація на Харківщині загалом контрольована, Сили оборони завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним, тому українські підрозділи будуть посилюватися.
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