У четвер, 16 травня, президент Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалися основні виклики на фронті, зокрема ситуація на Харківщині.

Про це повідомив глава держави у Telegram.

"Ставка. Сьогодні – у Харкові. Заслухав розгорнуту доповідь головкома Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Оперативна обстановка, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Також детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам", - повідомив президент.

Зеленський зазначає, що станом на 16 травня ситуація на Харківщині загалом контрольована, Сили оборони завдають окупанту відчутних втрат. Але напрямок залишається вкрай складним, тому українські підрозділи будуть посилюватися.