Єдина гарантія безпеки для торговельних шляхів - в ОП про удари по Севастополю [ Редагувати ]
Нічні удари по Севастополю є єдиною гарантією безпеки для торговельних шляхів та відповіддю на спроби терористичної росії перетворити голод на зброю.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter-акаунті.
"Демілітаризація Чорноморського флоту Росії - це реальна довгострокова гарантія безпеки регіональних торговельних шляхів та "зернового коридору". Це єдина правильна відповідь на спроби Росії перетворити голод на зброю і єдиний спосіб забезпечити безперебійні поставки зерна до країн Сходу та Африки", - заявив Подоляк.
Як відзначив радник голови Офісу президента, нарощування потенціалу Збройних сил України є шляхом до вищезгаданого сценарію. Водночас результати цього можна було побачити під час сьогоднішніх ударів по Севастополю.
по темі
Від ефективності санкцій, введених проти росії, залежить, чи зможе країна-агресор і надалі вироблять ракети та вбивати ними українців
Сили оборони мали певний успіх в районі Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області
Міністр оборони США Ллойд Остін провів першу телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим
Трупи окупантів на місцях боїв, котрих залишили побратими, постійно прибирають українські військові
Цієї ночі, 10 вересня, російські терористи запустили по території України 33 БпЛА типу Shahed-136/131. Сили ППО "приземлили" 26 безпілотників