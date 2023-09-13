ЗСУ в Чорному морі потопили російський катер "Тунець" [ Редагувати ]
Сили оборони Півдня затопили в Чорному морі російський катер типу КС-791 "Тунець".
Про це повідомляється в Facebook Військово-Морських сил ЗСУ.
"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 “Тунець”. Разом до Перемоги!", - пишуть в ВМС.
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