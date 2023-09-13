Британія скасовує безвізовий транзит для громадян рф та Грузії [ Редагувати ]
Уряд Великої Британії скасовує безвізовий транзит в аеропортах країни для громадян росії та Грузії.
Про це повідомляє сайт уряду Британії.
Зазначається, що обмеження щодо транзиту набудуть чинності 6 жовтня. До цього передбачено перехідний період.
Таким чином, громадяни росії та Грузії зможуть скористатися транзитом за квитками, які вони придбали до 00:01 8 вересня.
З 6 жовтня громадянам рф та Грузії будуть потрібні транзитні візи для проїзду через Британію без в’їзду під час транзиту до іншої країни.
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