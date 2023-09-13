Уряд Великої Британії скасовує безвізовий транзит в аеропортах країни для громадян росії та Грузії.

Про це повідомляє сайт уряду Британії.

Зазначається, що обмеження щодо транзиту набудуть чинності 6 жовтня. До цього передбачено перехідний період.

Таким чином, громадяни росії та Грузії зможуть скористатися транзитом за квитками, які вони придбали до 00:01 8 вересня.

З 6 жовтня громадянам рф та Грузії будуть потрібні транзитні візи для проїзду через Британію без в’їзду під час транзиту до іншої країни.