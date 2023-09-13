СБУ перевіряє всю Україну на предмет радіаційної безпеки [ Редагувати ]
Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що такі заходи обумовлені постійними погрозами та провокаціями з боку Кремля щодо використання "брудної" бомби.
"У результаті комплексних відпрацювань небезпечних радіоактивних матеріалів не виявлено", – йдеться в повідомленні.
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