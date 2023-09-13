Удар по Севастополю: з'явилися супутникові знімки наслідків [ Редагувати ]
Внаслідок удару по Севастополю цієї ночі на території морського заводу було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки.
Журналісти опублікували супутникові знімки Севастопольського морського заводу зроблені сервісом Planet.com.
Знімки були зроблені 12 та 13 вересня.
За попередніми даними, через атаку по заводу було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
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