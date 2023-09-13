Умєров обговорив із главою Міноборони Канади військову допомогу Україні [ Редагувати ]
Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні, 13 вересня, провів телефонну розмову зі своїм канадським колегою Біллом Блером.
Про це повідомляє глава Міноборони Канади.
"Сьогодні я розмовляв із міністром оборони України", - йдеться в повідомленні.
Він заявив, що вони обговорювали можливості Канади щодо продовження підтримки України.
"Канада виділила Україні військову допомогу на суму понад 1,8 мільярда канадських доларів - і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додав Блер.
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