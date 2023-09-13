Удар по Севастополю: з'явилися нові супутникові знімки [ Редагувати ]
Внаслідок удару по Севастополю цієї ночі на території морського заводу було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен. У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Журналісти опублікували супутникові знімки Севастопольського морського заводу зроблені сервісом Planet.com.
Знімки були зроблені 12 та 13 вересня.
За попередніми даними, через атаку по заводу було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" та дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".
Нагадаємо, вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони рф заявило про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. При цьому у відомстві країни-агресора заявили про збиття 7 із них.
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