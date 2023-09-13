Українській Уряд затвердив перелік предметів, які відтепер офіційно заборонено надсилати як по країні, так і за її межі за допомогою усіх національних операторів поштового зв'язку.

Перелік було затверджено постановою Кабінету міністрів № 958.

Згідно з рішенням КМУ, по Україні забороняється пересилати:

національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій) та іноземну валюту;

харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;

алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка;

зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

тварин та отруйні рослини;

спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.

Виявлена у відправленнях українська гривня повертається відправнику або пересилається адресату поштовим переказом. Іноземна валюта пересилається відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю.

У міжнародних відправленнях, окрім іншого, не можна пересилати дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові білети, документи, що посвідчують особу. Винятком є пересилка закордонного паспорта під час воєнного стану.

Предмети, заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, можуть вилучати представники митних органів. При цьому небезпечні предмети та харчові продукти з невеликим терміном придатності повинні знищуватися.

Якщо співробітники пошти виявлять зброю, наркотики, токсичні чи радіоактивні речовини тощо, вони зобов'язані звертатися до поліції, яка має вилучити заборонені предмети.