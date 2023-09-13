Алкоголь, харчі і не тільки: що в Україні заборонили пересилати поштою [ Редагувати ]
Українській Уряд затвердив перелік предметів, які відтепер офіційно заборонено надсилати як по країні, так і за її межі за допомогою усіх національних операторів поштового зв'язку.
Перелік було затверджено постановою Кабінету міністрів № 958.
Згідно з рішенням КМУ, по Україні забороняється пересилати:
- національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій) та іноземну валюту;
- харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
- алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка;
- зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
- тварин та отруйні рослини;
- спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.
Виявлена у відправленнях українська гривня повертається відправнику або пересилається адресату поштовим переказом. Іноземна валюта пересилається відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю.
У міжнародних відправленнях, окрім іншого, не можна пересилати дозволи на право носіння зброї, трудові книжки, військові білети, документи, що посвідчують особу. Винятком є пересилка закордонного паспорта під час воєнного стану.
Предмети, заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, можуть вилучати представники митних органів. При цьому небезпечні предмети та харчові продукти з невеликим терміном придатності повинні знищуватися.
Якщо співробітники пошти виявлять зброю, наркотики, токсичні чи радіоактивні речовини тощо, вони зобов'язані звертатися до поліції, яка має вилучити заборонені предмети.
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