Воздвиження Чесного Хреста Господнього приурочене знайденню хреста з розп'яття Ісуса і є одним з дванадцяти великих церковних свят.

За новоюліанським календарем, на який з 1 вересня перейшли ПЦУ та УГКЦ, справляти Воздвиження віряни будуть не 27 вересня, як раніше, а 14 вересня.

14 вересня на день Воздвиження Хреста Господнього у церквах проводяться святкові богослужіння та літургія. Після відвідування храму віруючі кроплять будинок святою водою та малюють на домі хрести для захисту від нечистої сили.

На свято Воздвиження Хреста Господнього існує досить багато заборон: