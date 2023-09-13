Воздвиження Хреста Господнього 2023: головні заборони [ Редагувати ]
Воздвиження Чесного Хреста Господнього приурочене знайденню хреста з розп'яття Ісуса і є одним з дванадцяти великих церковних свят.
За новоюліанським календарем, на який з 1 вересня перейшли ПЦУ та УГКЦ, справляти Воздвиження віряни будуть не 27 вересня, як раніше, а 14 вересня.
14 вересня на день Воздвиження Хреста Господнього у церквах проводяться святкові богослужіння та літургія. Після відвідування храму віруючі кроплять будинок святою водою та малюють на домі хрести для захисту від нечистої сили.
На свято Воздвиження Хреста Господнього існує досить багато заборон:
- на свято Воздвиження не можна починати жодних важливих і значних справ, оскільки вони все одно закінчаться фіаско. Також не віталася важка фізична праця та робота на землі;
- дівчатам заборонялося ходити в ліс, щоб не вкрав лісовик;
- людина, яка заблукала в лісі, повинна була зняти з себе одяг, добряче потрусити його та прочитати молитву - це мало допомогти їй знайти дорогу додому та вберегти від зустрічі з лісовиком;
- не можна йти повз місце, де колись було скоєно вбивство, оскільки вважалося, що після цього перехожого "може поплутати нечистий";
- аби не захворіти, не рекомендувалося переходити незрозумілі сліди, які, як вважалося, можуть належати нечисті;
- у цей день заборонено їсти страви з м'яса та риби.
- Також традиційно у цей день не можна лаятися, лихословити та ображати інших людей. Не можна й вінчатися.
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