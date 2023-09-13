В Конгресі Мексики показали мумії "інопланетян" (фото, відео) [ Редагувати ]
У будівлі Конгресу Мексики під час слухань про НЛО журналіст і уфолог Хайме Мауссан представив дві мумії, які, за його словами, є останками іншопланетян, які загинули на Землі. Про це повідомляє видання Daily Star в середу, 13 вересня.
Муміфіковані трупи двох "нелюдських" істот були датовані радіовуглецевим аналізом, і експерти вважають, що їм понад 1000 років.
Маленькі людиноподібні істоти були знайдені в Куско у Перу. Скелетні останки мають по три пальці на руках і ногах. Їх виставили для громадськості в прозорих скляних трунах.
Під присягою Мауссан розповів, що дивні зразки нещодавно досліджували в Національному автономному університеті Мексики (UNAM) за допомогою вуглецевого датування, яке встановило, що муміям щонайменше 1000 років.
"Ці зразки не є частиною нашої земної еволюції... Це не істоти, які були знайдені після уламків НЛО. Вони були знайдені в шахтах діатомових (водоростей) і пізніше скам’яніли", - заявив уфолог.
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