У будівлі Конгресу Мексики під час слухань про НЛО журналіст і уфолог Хайме Мауссан представив дві мумії, які, за його словами, є останками іншопланетян, які загинули на Землі. Про це повідомляє видання Daily Star в середу, 13 вересня.



Муміфіковані трупи двох "нелюдських" істот були датовані радіовуглецевим аналізом, і експерти вважають, що їм понад 1000 років.



Маленькі людиноподібні істоти були знайдені в Куско у Перу. Скелетні останки мають по три пальці на руках і ногах. Їх виставили для громадськості в прозорих скляних трунах.

Під присягою Мауссан розповів, що дивні зразки нещодавно досліджували в Національному автономному університеті Мексики (UNAM) за допомогою вуглецевого датування, яке встановило, що муміям щонайменше 1000 років.

"Ці зразки не є частиною нашої земної еволюції... Це не істоти, які були знайдені після уламків НЛО. Вони були знайдені в шахтах діатомових (водоростей) і пізніше скам’яніли", - заявив уфолог.

