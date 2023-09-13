Зеленський зробив заяву про бюджет на 2024 рік [ Редагувати ]
Основним пріоритетом у державному бюджеті на 2024 рік має бути фінансування оборони та безпеки України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Зеленський розповів, що провів нараду з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком. Вони обговорили бюджетні пріоритети України.
Зокрема, наступного року буде надано значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс - на виробництво зброї та дронів в Україні. Сюди також включено і закупівлю необхідного за кордоном.
"Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано - на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати", - сказав Зеленський.
Також окремо буде передбачено підтримку ветеранів та соціальні видатки. Туди буде залучено щонайменше 469 мільярдів гривень.
"Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я - це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів", - підкреслив президент.
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