Месенджер WhatsApp повідомив про запуск функції створення каналів, яка була анонсована у червні.

Сьогодні ми запускаємо канали WhatsApp у понад 150 країнах, щоб надавати приватний спосіб отримувати важливі для вас новини. Ми вітаємо тисячі організацій, спортивних команд, митців і лідерів думок, за якими тепер можуть стежити користувачі безпосередньо у WhatsApp.

Новий функціонал платформа запозичила з Telegram, канали стануть доступними всім користувачам до кінця 2023 року. WhatsApp запустив тестову версію каналів у червні 2023 року в Колумбії та Сінгапурі.

Канали дозволять стежити за новинами від організацій та конкретних людей та будуть знаходитись окремо від чатів, на новій вкладці "Актуальне".

Канали, на які підписаний користувач, не будуть видно іншим людям, номери телефонів передплатників будуть приховані від усіх у каналі, включаючи адміністраторів. Передплатники не зможуть побачити номер телефону та фото профілю адміністратора.

​У каталозі каналів застосовується автоматичний фільтр з урахуванням країни користувача, також є фільтри за новими, найпопулярнішими та найактивнішими каналами.

Користувачі можуть залишати реакції, однак не можна буде подивитися, хто яку реакцію додав. Повідомлення з каналів можна надсилати до груп або чатів, а до повідомлення буде додано посилання на канал.

Адміністратори зможуть редагувати записи на каналах впродовж 30 днів після публікації. Також вони зможуть забороняти пересилати контент з каналу або робити знімки екрана під час його перегляду.

Також автори зможуть заборонити окремим користувачам підписуватися на їхні канали або приховати свій канал під час пошуку. У майбутньому у каналах з'явиться монетизація контенту.

Офіційний канал WhatsApp у месенджері вже доступний для перегляду.

Нагадаємо, раніше засновник Telegram Павло Дуров попередив користувачів WhatsApp про величезну небезпеку.