У Мар'їнці та Авдіївці ситуація загострилася, росіяни пішли на штурм - Маляр [ Редагувати ]
Ситуації у Мар'їнці та Авдіївці Донецької області загострилася, окупанти збільшили кількість обстрілів і штурмів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Якщо говорити про схід, у нас загострилася ситуація в Мар'їнці та Авдіївці. Росіяни збільшили там кількість обстрілів. Більше того, вони почали там штурми....
Наразі ми бачимо, що вони ще й штурмувати почали, тобто не полишають планів (захопити міста - ред.).
Росіяни вже понад рік намагаються взяти під контроль Мар'їнку та Авдіївку, нагадала Маляр. Вони "фактично стерли з лиця землі ці два населені пункти".
На Куп'янському та Лиманському напрямках фіксується зниження активності ворога, там значно зменшилася кількість бойових зіткнень, зазначила Маляр. Загарбники накопичують резерви та збираються з новими силами, щоб вийти на Куп'янськ.
Генеральний штаб у вечірньому зведенні 13 вересня повідомив, що на Лиманській вісі противник не провів жодних наступальних дій і продовжує перегрупувати свої війська.
На Бахмутському напрямку в нас стабільно є успіхи. Ми дуже поступово, але впевнено просуваємося там уперед. Основні бої всі знають - Курдюмівка, Кліщіївка, Андріївка.
На Півдні Сили оборони України продовжують проводити наступальну операцію по осі Мелітополя.
І за цими напрямками, де є успіхи, ми зміцнюємося на рубежах. Але якщо говорити про звільнені населені пункти, то росіяни так просто не хочуть здаватися. У районі Роботиного, наприклад, тривають дуже серйозні бої.
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