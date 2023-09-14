Ситуації у Мар'їнці та Авдіївці Донецької області загострилася, окупанти збільшили кількість обстрілів і штурмів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Якщо говорити про схід, у нас загострилася ситуація в Мар'їнці та Авдіївці. Росіяни збільшили там кількість обстрілів. Більше того, вони почали там штурми.... Наразі ми бачимо, що вони ще й штурмувати почали, тобто не полишають планів (захопити міста - ред.).

Росіяни вже понад рік намагаються взяти під контроль Мар'їнку та Авдіївку, нагадала Маляр. Вони "фактично стерли з лиця землі ці два населені пункти".

На Куп'янському та Лиманському напрямках фіксується зниження активності ворога, там значно зменшилася кількість бойових зіткнень, зазначила Маляр. Загарбники накопичують резерви та збираються з новими силами, щоб вийти на Куп'янськ.

Генеральний штаб у вечірньому зведенні 13 вересня повідомив, що на Лиманській вісі противник не провів жодних наступальних дій і продовжує перегрупувати свої війська.

На Бахмутському напрямку в нас стабільно є успіхи. Ми дуже поступово, але впевнено просуваємося там уперед. Основні бої всі знають - Курдюмівка, Кліщіївка, Андріївка.

На Півдні Сили оборони України продовжують проводити наступальну операцію по осі Мелітополя.