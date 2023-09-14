В Євпаторії пролунали вибухи, росіяни заявили про атаку безпілотників [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Криму, в Євпаторії пролунали вибухи сьогодні вночі 14 вересня. Росіяни кажуть про атаку дронів.
Про це повідомляє Кримський вітер.
Місцеві мешканці повідомляють, що під Євпаторію прилетіти безпілотні літальні апарати. Вони стверджують, що дрони ймовірно влучили в російську установку ППО.
"Під Євпаторію прилетіли безпілотники, працює ППО, чути вибухи. Безпілотники продовжують летіти", - йдеться у повідомленні.
Жителі Євпаторії повідомляють, що вибухи сталися, ймовірно, в районі Заозерного. Додають, що від вибухової хвилі в місті у багатьох "будинки ходили ходуном".
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