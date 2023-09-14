Сполучені Штати ставлять собі за мету перешкодити росії досягти в Україні стратегічного успіху в її агресії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Крім того, Вашингтон має намір забезпечити економічне, військове та демократичне процвітання України в майбутньому.

"Кінцева мета подвійна. Насамперед, звісно, це відмовити Росії у будь-якому стратегічному успіху в Україні, бо якщо ми цього не зробимо, то, як я вже казав, це стане відкритим запрошенням для агресорів звідусіль", - зазначив Блінкен.

За його словами, рф вже зазнала невдачі у своїх спробах стерти Україну з карти, знищити її ідентичність, а також приєднати її до себе. Держсекретар США додав, що тепер, де саме будуть проведені кордони, залежить насамперед від самих українців, які продовжують свій контрнаступ.

"Ми прагнемо підтримувати їх, щоб максимально збільшити здатність України повернути інші території, захоплені Росією", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США також підкреслив, що Україна має досягти моменту, коли вона зможе міцно стояти самостійно у військовому, економічному та демократичному плані, для цього продовжується економічна підтримка та підтримка демократії з боку Сполучених Штатів.