НАТО збудує в Болгарії нову військову базу [ Редагувати ]
У Болгарії незабаром розпочнеться будівництво нової військової бази НАТО. На її території розташуються казарми та будинки для зберігання техніки, а також розвинена дорожня мережа. Повідомляється, що вартість будівництва бази НАТО коштуватиме 51 млн євро.
Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов, повідомляє BTA.
"Міноборони має бюджетні ресурси для розробки проекту. Болгарія також має можливості для економічного та соціального розвитку регіону при будівництві такої інфраструктури", - зазначив Тагарьов.
Повідомляється, що нова база НАТО буде розміщена в Ямболському районі на південному сході країни. За словами міністра оборони, рішення про точне місце будівництва ще не ухвалено. Незважаючи на це, її будівництво має бути завершено до 2025 року.
Основну частину офіцерів буде направлено з Італії. Бойова група, розташована на новій базі НАТО, виконуватиме оборонні функції у разі загрози з боку можливої країни-агресора.
по темі
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе зустріч з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною у штаб-квартирі Альянсу 14 вересня
У НАТО заявили про відсутність ознак того, що росія цілеспрямовано планувала атакувати територію Румунії
Україна запровадила вже 287 стандартів НАТО у Силах безпеки і оборони. До кінця року планується запровадити ще 200 стандартів Північноатлантичного альянсу
Українські військові під час контрнаступальних дій успішно відтісняють російських окупантів, поступово вибивають противника з його позицій, та здатні прорватися через деякі укріплені лінії оборони інтервентів
У Білому домі засудили плани республіканської партії розпочати розслідування щодо імпічменту президента США Джо Байдена, назвавши ці зусилля безпідставними