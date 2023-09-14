Це політичний трюк: Білий дім про імпічмент Байдену [ Редагувати ]
У Білому домі засудили плани республіканської партії розпочати розслідування щодо імпічменту президента США Джо Байдена, назвавши ці зусилля безпідставними.
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, що республіканці не надали жодних доказів проти Джо Байдена, оскільки вони розслідують бізнес його сина Хантера. Розслідування зосереджено на тому, чи отримав президент вигоду від ділових угод свого сина.
"Це політичний трюк. Це політичне переслідування президента, а не правда", - заявила Жан-П'єр.
Вона додала, що спікер Палати представників Кевін Маккарті наказав провести це розслідування у відповідь на тиск ультраправих законодавців-республіканців.
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