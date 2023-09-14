Фото: через обстріл будинку в Херсонській області загинув 6-річний хлопчик

Після опівночі російські війська обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області. Снаряди атакували будинок, загинула 6-річний хлопчик, поранений його 13-річний брат та ще троє дорослих.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми несумісні із життям отримав 6-річний хлопчик, - йдеться в повідомленні.

Крім цього, у важкому стані до лікарні госпіталізований його брата 13 років.

"Також поранення дістало троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь", - додали у відомстві.