14 вересня в Україні святкують День танкових військ. Також в цей день за новим церковним календарем у православній церкві відзначають одне з 12 головних свят - Воздвиження Хреста Господнього.

Воздвиження означає "підняття" - тобто, це свято на честь підняття Хреста, на якому був розп'ятий Ісус.

Прикмети 14 вересня

За прикметами дня дивилися, якою буде зима і весна:

вранці заморозки - буде рання зима;

похолодало різко - весна також буде ранньою;

птахи вже відлетіли в теплі краї - будуть сильні морози.

У народному календарі 14 вересня - свято Воздвиження, Капусниця. Вважається, що цього дня остаточно настає осінь. За старих часів вірили, що, якщо цього дня побачити птахів, що відлітають, і загадати бажання - воно обов'язково збудеться.