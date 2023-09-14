14 вересня: яке сьогодні свято [ Редагувати ]
14 вересня в Україні святкують День танкових військ. Також в цей день за новим церковним календарем у православній церкві відзначають одне з 12 головних свят - Воздвиження Хреста Господнього.
Воздвиження означає "підняття" - тобто, це свято на честь підняття Хреста, на якому був розп'ятий Ісус.
Прикмети 14 вересня
За прикметами дня дивилися, якою буде зима і весна:
- вранці заморозки - буде рання зима;
- похолодало різко - весна також буде ранньою;
- птахи вже відлетіли в теплі краї - будуть сильні морози.
У народному календарі 14 вересня - свято Воздвиження, Капусниця. Вважається, що цього дня остаточно настає осінь. За старих часів вірили, що, якщо цього дня побачити птахів, що відлітають, і загадати бажання - воно обов'язково збудеться.
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