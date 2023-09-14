ЗСУ вперше знищили підводний човен росіян: втрати ворога за добу [ Редагувати ]
Втрати росії у війні проти України вже перевищили 270 тисяч солдатів. При цьому українські захисники вперше знищили підводний човен окупантів.
Загальні бойові втрати противника станом на 14 вересня 2023 орієнтовно склали:
особового складу - близько 270970 (+620) осіб ліквідовано,
танків - 4599 (+15) од,
бойових броньованих машин - 8810 (+18) од,
артилерійських систем - 5944 (+42) од,
РСЗВ - 769 (+3) од,
засоби ППО - 517 од,
літаків - 315 од,
гелікоптерів - 316 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4697 (+47),
крилаті ракети - 1455 од,
кораблі /катери - 20 (+1) од,
підводні човни - 1 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 8458 (+14) од,
спеціальна техніка - 889 (+5).
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