Генсек ООН хоче обговорити "зернову угоду" з Зеленським, Ердоганом та Лавровим [ Редагувати ]
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш збирається обговорити відновлення "зернової угоди". Для цього він на полях Генасамблеї ООН планує провести низку зустрічей.
Про це повідомляє Гутерреш, якого цитує "Інтерфакс-Україна".
За словами генсека, він збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленський, турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом та главою російського Міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим.
"Я не говоритиму, чи налаштований я оптимістично, чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення, в рамках санкційного режиму, експорту російської агропродукції та добрив", - сказав він.
Варто зазначити, що 19-25 вересня світові лідери прибудуть до Нью-Йорка на Генасамблею ООН.
по темі
14 вересня в Україні святкують День танкових військ. Також в цей день за новим церковним календарем у православній церкві відзначають одне з 12 головних свят - Воздвиження Хреста Господнього
Глава Міноборони України Рустем Умєров сьогодні, 13 вересня, провів телефонну розмову зі своїм канадським колегою Біллом Блером
Контррозвідка Служби безпеки разом із іншими представниками Сил оборони здійснює масштабні рейдові перевірки стану радіаційної безпеки по всій території України
Уряд Великої Британії скасовує безвізовий транзит в аеропортах країни для громадян росії та Грузії
Нічні удари по Севастополю є єдиною гарантією безпеки для торговельних шляхів та відповіддю на спроби терористичної росії перетворити голод на зброю