Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш збирається обговорити відновлення "зернової угоди". Для цього він на полях Генасамблеї ООН планує провести низку зустрічей.

Про це повідомляє Гутерреш, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами генсека, він збирається зустрітися з президентом України Володимиром Зеленський, турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом та главою російського Міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим.

"Я не говоритиму, чи налаштований я оптимістично, чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити Чорноморську ініціативу, експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення, в рамках санкційного режиму, експорту російської агропродукції та добрив", - сказав він.

Варто зазначити, що 19-25 вересня світові лідери прибудуть до Нью-Йорка на Генасамблею ООН.