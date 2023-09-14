Працювали дрони та ракети "Нептун": яку важливу ціль знищено 14 вересня біля Євпаторії [ Редагувати ]
У четвер, 14 вересня вночі, військова контррозвідка СБУ та ВМС України повели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - знищили російський комплекс ППО "Тріумф".
Повідомляється, що по цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".
"Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф", - розповіли джерела видання "УП".
С-400 ("Тріумф") — російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс нового покоління. Створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу — літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Вартість комплексу ППО "Тріумф" 1,2 млрд. дол. США.
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