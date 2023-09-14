російські окупанти не хочуть залишати втрачені позиції на півдні України. Тому нашим оборонцям доводиться захищати звільнені райони від ворожих штурмів.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"По тих населених пунктах, які вже були звільнені, ворог не хоче їх полишати. І вони продовжують вести цю боротьбу. Тому, якщо ми говоримо про Роботине, то ті позиції які вже нами зайняті й де ми закріпилися, то нам все одно доводиться ці райони захищати від ворожих штурмів. Тому що вони хочуть повернути втрачені позиції", - сказала вона.

Окрім того, Маляр зазначила, що є й напрямки, де Збройні сили поступово, але просуваються. Це стосується, зокрема Мелітопольського напрямку.