росіяни не хочуть залишати втрачені позиції і продовжують штурми - Маляр [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти не хочуть залишати втрачені позиції на півдні України. Тому нашим оборонцям доводиться захищати звільнені райони від ворожих штурмів.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"По тих населених пунктах, які вже були звільнені, ворог не хоче їх полишати. І вони продовжують вести цю боротьбу. Тому, якщо ми говоримо про Роботине, то ті позиції які вже нами зайняті й де ми закріпилися, то нам все одно доводиться ці райони захищати від ворожих штурмів. Тому що вони хочуть повернути втрачені позиції", - сказала вона.
Окрім того, Маляр зазначила, що є й напрямки, де Збройні сили поступово, але просуваються. Це стосується, зокрема Мелітопольського напрямку.
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