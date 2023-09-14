Удар по Євпаторії: з'явилися супутникові знімки російської ППО [ Редагувати ]
У мережі з'явилися супутникові знімки з геолокацією російського комплексу ППО "Тріумф" в Євпаторії, який сьогодні могли знищити українські військові.
Про це повідомляє аналітик OSINTtechnical в Twitter.
"Ось російська батарея ЗРК (С-400), яка, ймовірно, була атакована українськими безпілотниками сьогодні вранці недалеко від Євпаторії. Фото зроблено 2 тижні тому", - йдеться в описі під знімками.
Дослідник зазначив, що установку ППО ще влітку 2022 року "засвітили" відпочивальники в Євпаторії. Туристи фотографувалися на тлі установки.
Також аналітик припускає, що росіяни мають резервну ділянку для установки ППО приблизно за кілометр від місця сьогоднішньої атаки. Про це свідчать фото та супутникові знімки.
Нагадаємо, сьогодні вночі в окупованій Євпаторії пролунали вибухи.
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