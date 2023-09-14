Тарифи на комуналку: Шмигаль розповів, чого очікувати українцям [ Редагувати ]
Уряд не збирається розглядати питання щодо змін тарифів на тепло та гарячу воду напередодні осінньо-зимового періоду.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ми також вирішили, що на ринку природного газу теж не буде жодних змін - постачальники тепла й далі отримуватимуть від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива за фіксованою ціною - 7,4 грн за кубічний метр", - сказав прем'єр.
З його слів, це та пільгова ціна, яка дасть змогу не підвищувати тарифи.
"Наразі триває укладання договорів між "Нафтогазом" і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані", - уточнив він.
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