Уряд не збирається розглядати питання щодо змін тарифів на тепло та гарячу воду напередодні осінньо-зимового періоду.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми також вирішили, що на ринку природного газу теж не буде жодних змін - постачальники тепла й далі отримуватимуть від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива за фіксованою ціною - 7,4 грн за кубічний метр", - сказав прем'єр.

З його слів, це та пільгова ціна, яка дасть змогу не підвищувати тарифи.

"Наразі триває укладання договорів між "Нафтогазом" і підприємствами теплокомуненерго. Близько 600 виробників тепла вже подали заявки, з більшістю основних підприємств договори постачання підписані", - уточнив він.