День пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії відзначається кожного року в одну дату - 30 вересня за григоріанським календарем, але цьогоріч вперше відзначатимемо його за новим календарем.

Тож нова дата відзначення свята Віри, Надії, Любові - 17 вересня.

Традиції на свято Віри, Надії та Любові

Попри трагічну історію, 17 вересня вважається радісним святом, яке особливо важливо відзначати жінкам. Зранку рекомендується трохи поплакати. Тоді, за віруваннями, жінка буде щасливою.

Молоді дівчата навіть можуть трохи поворожити та спекти коровай. Однак в жодному разі не можна у цей день свататись або одружуватись, оскільки шлюб тоді буде недовговічним та нещасливим.