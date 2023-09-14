Українцям не варто очікувати стрімкого зростання цін на овочі в осінній період, як це було минулого року.

Про це заявив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький

За його словами, аграрії у західних, центральних та північних регіонів України почали системно вирощувати овочі.

"Овочів цього року ми виростили в достатній кількості. Інше питання чи зможемо ми їх зберегти, бо інфраструктури для зберігання врожаю до весни не вистачає і вона не може з'явитися дуже швидко. Тому сезонні коливання цін на овочі все ж можуть бути", - сказав він.

Висоцький зауважив, що попри війну наразі вкладаються великі інвестиції в переробну галузь. Декілька десятків заводів у межах цього року вже запустилися, або перебувають на етапі запуску.