Ціни на продукти в Україні: чого очікувати [ Редагувати ]
Українцям не варто очікувати стрімкого зростання цін на овочі в осінній період, як це було минулого року.
Про це заявив заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький
За його словами, аграрії у західних, центральних та північних регіонів України почали системно вирощувати овочі.
"Овочів цього року ми виростили в достатній кількості. Інше питання чи зможемо ми їх зберегти, бо інфраструктури для зберігання врожаю до весни не вистачає і вона не може з'явитися дуже швидко. Тому сезонні коливання цін на овочі все ж можуть бути", - сказав він.
Висоцький зауважив, що попри війну наразі вкладаються великі інвестиції в переробну галузь. Декілька десятків заводів у межах цього року вже запустилися, або перебувають на етапі запуску.
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