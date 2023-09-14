У четвер, 14 вересня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України звільнили Андріївку Бахмутського району Донецької області.

Про це вона повідомила у Telegram.

Андріївка наша.

За словами заступника міністра оборони, українські військові рухаються вперед.

Вона також наголосила, що на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А тим часом на південному успішно просуваються ЗСУ.

Основні бої, за словами Маляр, наразі тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.

І в нас там гарні новини. Закріплюємось на зайнятих позиціях.

Додамо, що пізніше у 3-й окремій штурмовій бригаді зазначили, що заява є передчасною.