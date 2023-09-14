Бої у Донецькій області: Маляр зробила заяву [ Редагувати ]
У четвер, 14 вересня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України звільнили Андріївку Бахмутського району Донецької області.
Про це вона повідомила у Telegram.
Андріївка наша.
За словами заступника міністра оборони, українські військові рухаються вперед.
Вона також наголосила, що на північному флангу ворог намагається відбити втрачені позиції. А тим часом на південному успішно просуваються ЗСУ.
Основні бої, за словами Маляр, наразі тривають в районах Андріївки, Курдюмівки, Кліщіївки.
І в нас там гарні новини. Закріплюємось на зайнятих позиціях.
Додамо, що пізніше у 3-й окремій штурмовій бригаді зазначили, що заява є передчасною.
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