Єрмак провів розмову з радником Байдена [ Редагувати ]
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном. Про це він повідомив у Telegram.
Розповів про актуальну ситуацію на фронті, а також про заходи, що вживаються силами оборони для просування вперед. Обговорили потреби України в безпеці, а також формулу миру президента Володимира Зеленського.
Він зазначив, що подякував Саллівану і передав слова подяки президенту Джо Байдену, Конгресу та всьому американському народу за потужну підтримку України та всіх українців.
США є основним союзником України від початку повномасштабного вторгнення росії. Вашингтон вже неодноразово виділяв нашій країні пакети військової допомоги. Зокрема українські захисники отримували від американців системи протиповітряної оборони Patriot, бойові машини піхоти Bradley, різну артилерію, системи реактивного залпового вогню HIMARS та касетні снаряди.
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