Командира 247-го десантно-штурмового полку рф Василь Попов загинув на війні проти України. Це вже другий командир, якого було вбито за час вторгнення.Про це повідомляє "Медіазона".

Зазначається, що перший, гвардії полковник Костянтин Зізевський, загинув у перші дні війни, 26 лютого 2022 року.

Видання пише, що першим про загибель офіцера повідомив прокремлівський блогер Єгор Гузенко, який є автором пропагандистського Telegram-каналу "Тринадцятий".

Голосове повідомлення, в якому прізвище загиблого військового не називалося, з'явилося 10 вересня.

Пізніше в групі соціальної мережі "ВКонтакте" під назвою "З будь-яких висот, у будь-яке пекло! Гвардия 11 одшбр" з'явилися вірші, присвячені пам'яті Василя Попова, командира 247-го десантно-штурмового полку.

Автор поста писав, що раніше офіцер обіймав посади командира роти і начальника штабу батальйону - судячи з контексту, йдеться про 11-ту окрему десантно-штурмову бригаду з Улан-Уде.