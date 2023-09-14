Міністерство культури та інформаційної політики України займає єдину позицію з інституціями культури в сфері книговидання, бібліотечної справи та громадськістю в оцінках важливості розвитку читання та промоції української книги, а також необхідності посилення державної підтримки цього напрямку.

Українська книга - наша духовна броня та наша зброя в інформаційній війні, яку ворог веде проти нас. Потенціал української книги в протистоянні російському тиску на українців як на тимчасово окупованих українських територіях, так і на підконтрольних Україні територіях є визначальним.

У 2024 році, згідно з тими показниками, які були доведені Міністерством фінансів, бюджет МКІП може зменшитись на 170 млн гривень. Загальна сума становитиме трохи більше 8 мільярдів гривень на всю галузь. Ми свідомі того, що зараз перед нами стоїть основний виклик - вигнати ворога та повернути наші території. Відповідно, основні кошти держава закладатиме на фінансування оборони та безпеки, оборонно-промислового сектору та підтримку ветеранів. Разом з тим ми як профільне міністерство, будемо всіляко сприяти тому, щоб увага держави до сфери культури перебувала на належному рівні.

МКІП солідарне із позицією членів наглядової ради УІК щодо недостатності коштів у проекті Державного бюджету України на 2024 рік для забезпечення статутної діяльності Інституту і виконання основних завдань, визначених Стратегією розвитку читання на наступний рік.

У межах граничних обсягів фінансування, доведених Міністерством фінансів, бюджет МКІП може задовольнити лише дуже часткові потреби галузі книговидання. Зафіксований у проекті бюджету на 2024 рік обсяг видатків на потреби УІК складає 72,5 млн грн. Це дозволить реалізувати лише дві програми УІК за напрямом «Забезпечення підготовки, видання та доставки книжкових видань, зокрема електронних» та «Реалізація програми з підтримки перекладів творів української літератури іншими мовами». Це частково покриває видатки на забезпечення реалізації Стратегії розвитку читання, зокрема і видання книжок та переклад творів на тему відзначення подвигів ветеранів війни.

На жаль, такі важливі напрямки діяльності Інституту, як поповнення книжкових фондів публічних бібліотек, а також впровадження реалізації програми надання сертифіката на придбання книг, залишилися без бюджетного ресурсного забезпечення.

На розгляді у профільному комітеті ВРУ знаходиться розроблений за участі МКІП законопроєкт №9568, який передбачає цільову матеріальну допомогу громадянам на придбання книжок через застосунок ДІЯ. Водночас, впровадження цього механізму теж можливе за умов наявності відповідних фінансових ресурсів.

Ще одним надважливим напрямком державної політики є промоція української книги за кордоном - це книжкові ярмарки та фестивалі. В умовах відсутності цільового бюджетного забезпечення МКІП буде залучати до забезпечення проведення таких заходів закордонні представництва України, донорів та інші позабюджетні кошти.

У межах своїх можливостей ми шукаємо нові механізми для розвитку сфери культури під час війни та інструменти підтримки книговидання.