США ввели нові масштабні санкції проти рф [ Редагувати ]
У четвер, 14 вересня, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.
Про це повідомив Мінфін США.
Зазначається, що під обмеження потрапили 24 фізичні особи, серед них є громадяни Грузії та Польщі.
Які підприємства потрапили під обмеження:
- "Автоваз";
- "Москвич";
- "Трансмашхолдинг";
- "Росавтодор";
- НВО "Сатурн";
- "Сінко-Банк";
- "Російська мідна компанія";
- "Об'єднана металургійна компанія";
- "Соллерс".
Мінфін США уточнює, що окрім російських компаній, під санкції потрапили юридичні особи з Бельгії, ОАЕ, Словенії, Туреччини та ЦАР.
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